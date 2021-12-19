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Воскресенье, 19 декабря 2021, 06:16 мск

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Кремль совсем не боится! Кулеба потребовал от Запада озвучить весь список готовящихся санкций против РФ

Фото: РИА «Новый День»

Часто повторяемые туманные угрозы Запада ввести «адские санкции» против Москвы в случае вторжения на Украину – по своему слабому эффекту сравнимы с материнской колыбельной про «серого волчка» и не сильно пугают Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую аналогию в интервью американскому изданию Washington Post привёл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он призвал «чётко назвать и публично перечислить» все кары, которые Запад готов обрушить на Россию в случае «вторжения», чтобы в Москве по-настоящему забоялись.

«Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: «Что-то нехорошее произойдет с тобой, если сейчас же не ляжешь спать». Я пару раз испугался, а в следующий раз спросил: «А что именно произойдет?» – объяснил Кулеба.

Напомним, сейчас Вашингтон и Евросоюз пугают Москву «невиданными до сих пор» санкциями в отношении российского энергетического и банковского секторов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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