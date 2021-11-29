Глава МИД Украины: План вторжения лежит на столе в Кремле

Россия «безусловно» рассматривает вариант нападения на Украину в качестве одной из мер разрешения кризиса в Донбассе и готова применить её в любой момент.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью латвийскому порталу Delfi заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе», – заявил он и пообещал с помощью «политики сдерживания отбить охоту у Москвы выбрать план вторжения».

Между тем, совсем недавно Кулеба называл провокациями сообщения о скором нападении России.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Запад и Киев прекратить «истерику» вокруг «нападения России на Украину».

Симферополь, Валентин Карамазов

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