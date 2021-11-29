Премьер-министр Украины призвал НАТО срочно направить корабли в Чёрное море

Прибытие военных кораблей НАТО в Чёрное море поможет предотвратить «агрессию РФ», которая готовится «в ближайшие дни».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что ответ на «агрессивные планы Москвы» должен быть солидарным.

«Реакцией на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Срочная отправка и обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Чёрном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины», – настаивает Шмыгаль.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня, что план вторжения в «Незалежную» уже якобы лежит на столе в Кремле.

Между тем, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Запад и Киев прекратить «истерику» вокруг «нападения России на Украину».

Симферополь, Иван Капустин

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