В Кремле ожидают провокаций после заявлений об угрозе «российского вторжения» на Украину

В Кремле допустили провокации в связи с заявлениями о подготовке «российского вторжения» на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этого нельзя исключать», – сказал он. По его мнению, истерика вокруг Украины в западных СМИ и в политическом истеблишменте нагнетается искусственно.

Запад обвиняет Россию «в какой-то необычной военной активности на нашей же территории», – отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». Это заявляют те, кто «пригнали свои вооруженные силы из-за океана – то есть, Соединенные Штаты Америки», – добавил он, отметив, что такие действия «не логичны и не вполне приличны».

Пресс-атташе Кремля назвал единственным сценарием выхода из напряженности в отношениях России и Запада прекращение провокационной деятельности НАТО у российских границ и продвижение военной инфраструктуры к границам РФ. Песков также заявил, что страны НАТО «должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями», так как это «окрыляет» украинские власти на «безумные действия».

Представитель Кремля при этом заметил, что Киев под прикрытием растущего присутствия в регионе военных НАТО, «скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение» ситуации в Донбассе. «Добивается она (Украина – прим. ред.) это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – резюмировал Песков. Он назвал подобные желания Киева душераздирающим зрелищем, которое повлечет «самые, самые серьезные последствия».

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что американская разведка предупредила европейских союзников о растущей вероятности вторжения России на Украину с наступлением холодов. Отмечается, что «нападение» может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада.

В свою очередь, глава Главного управления разведки (ГУР) Миноброны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия готовится к «вторжению» в конце января или начале февраля, сконцентрировав более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Об этом он заявил в интервью изданию Military Times. По его словам, такая атака, скорее всего, «будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию».

Москва, Наталья Петрова

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