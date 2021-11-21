Киев продолжает твердить, что Россия побоится «напасть на Украину»

Россия знает, что Украина «сможет дать адекватный ответ агрессору». Поэтому не стоит воспринимать наращивание вооружённых сил РФ у границ Украины как подготовку к вторжению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава совбеза Украины Алексей Данилов на встрече с делегацией Сената США.

По его словам, угрожающие военные манёвры Москвы призваны поднять ставки накануне переговоров Путина с Байденом.

«Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров», – сказал Данилов.

Вместе с тем, комментируя для американцев недавнее испытание Россией противоспутниковой ракеты, он заявил, что от Москвы исходит «глобальная угроза для США».

«Эти испытания говорят о том, что никаких правил для них уже не существует», – пугал сенаторов Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью «Голосу Америки», что сосредоточение российских войск на границах с Украиной – это лишь «игра мускулами», чтобы заставить Киев пойти на уступки по Минским соглашениям.

Между тем, в Кремле ожидают провокаций после бесконечных заявлений Запада об угрозе «российского вторжения» на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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