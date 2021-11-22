Глава МИД Украины назвал провокациями сообщения о скором нападении России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к другим высшим государственным чиновникам страны, которые отрицают «масштабное российское вторжение» в ближайшее время.

Напомним, на таком сценарии настаивают украинские силовики «второго эшелона», разведка Украины и США, американские политики и вся западная пресса.

Кулеба поддержал заявления главы Совбеза Украины и министра обороны страны, которые назвали сосредоточение российских войск у границ всего лишь «игрой мускулов» и попыткой Москвы «повысить ставки» накануне переговоров Путин-Байден.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с призывами не поддаваться на провокации глава МИД Украины выступил перед журналистами.

По его словам, гарантами ненападения России является «сила и выдержка» Украины, а также помощь и поддержка со стороны «наших западных союзников».

«Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта в Донбассе... Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве», – заявил Кулеба.

По мнению экспертов, «успокоительные заявления» главы МИД, министра обороны и главы Совбеза Украины объясняются тем, что президент Зеленский боится и не хочет инициировать наступление в Донбассе, однако ни он, ни его ближайшее окружение уже не контролируют армейских командиров, которые полностью подчинены англо-саксам, мечтающим развязать войну на востоке Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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