Разведка США вслед за американскими политиками и прессой утверждает о неизбежном и скором нападении России на Украину уже в самом начале 2022 года. Атака якобы готовится с трех сторон – с полуострова Крым, российско-украинской границы в Донбассе и с территории Белоруссии.

Как сообщал «Новый День», накануне глава Управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил американскому изданию «Military Times», что уже в январе Москва нанесёт ракетные удары по «Незалежной», а российский десант высадится в Одессе и Мариуполе.

Вместе с тем, высшие государственные чиновники Украины, напрямую подчиняющиеся президенту Зеленскому, категорически отрицают «масштабное российское вторжение» и призывают «не поддаваться провокациям и панике».

Однако украинские силовики «второго эшелона» вторят западным политикам и СМИ, настаивая на неминуемом и скором «нападении России» на Украину, одновременно подталкивая Зеленского к развязываню войны в Донбассе.

По мнению экспертов, президент Зеленский боится и не хочет инициировать наступление в Донбассе, однако ни он, ни его ближайшее окружение уже не контролируют армейских командиров, которые полностью подчинены англо-саксам, мечтающим развязать войну на востоке Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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