В Киеве рассказали, что заставит Зеленского развязать войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение начнут полномасштабную войну в Донбассе, если их власти будет угрожать свержение из-за энергетической катастрофы и экономического коллапса в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат верховной рады Украины Анатолий Бурмич.

По его словам, России, которая ждёт запуска «Северного потока-2» и переговоров с Байденом, конфликт на востоке Украины совершенно не нужен.

Между тем, политические оппоненты Зеленского из числа националистов, а также крупные олигархи уже дали старт кампании по свержению действующей власти, для чего идёт активная подготовка нового Майдана и подогревается недовольство в уже крайне раздражённом обществе.

«Я думаю, это план «Б» Зеленского, который нам власть обещала уже несколько лет. Когда будет угроза, что люди будут выходить на улицы и сметать власть, то у них будет план «Б». Каким-то образом произойдет так, что у нас развяжется война, и все те, кто будет стоять на Майдане, пойдут воевать.

Одни говорят, что наступают русские, другие говорят, что нет никакой угрозы, россияне говорят, что Киев готовится наступать. России невыгодно наступать. Зачем накануне встречи с Байденом России действия, которые это могут сорвать», – отмечает Бурмич.

Симферополь, Валентин Карамазов

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