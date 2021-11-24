Киевский политолог объяснил, почему России нет никакого смысла вторгаться на Украину

На Украине царит внутриполитический хаос, усиленный экономическим, энергетическим и дипломатическим кризисами. В этих условиях России выгодно держать паузу и ждать, когда ситуация в «Незалежной» окончательно расшатается. Вторжение на территорию Украины может лишь консолидировать киевские элиты перед лицом внешней угрозы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник экс-президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

«Если пики кризисных ситуаций в энергетике, в инфраструктуре приходятся на возможное наступление или вторжение РФ, то я не вижу смысла прямого вторжения. Потому что когда есть внутренняя война между или в среде политических элит – между властью и оппозицией или между олигархами против других олигархов, между бывшими должностными лицами и нынешними должностными лицами, то зачем внешняя война?..

Внешняя война или постоянная внешняя агрессия только мобилизирует и консолидирует элиты или правящий класс, которые между собой борются в междоусобной войне. Поэтому, если уж хочется президенту транслировать подобный сценарий, то нужно более доказательно, более убедительно говорить о конкретных датах, о конкретных основаниях для такого вторжения», – отметил Карасёв.

«России сейчас выгодно раскачивать эту ситуацию (угрозой вторжения – прим.«НД»). Эта гонка угроз, которая идёт со стороны России, со стороны США, со стороны Британии, угроз для Украины, – она только расшатывает ситуацию. Внутри тоже ситуация расшатывается – и действиями власти, и действиями оппозиции, и другими вещами. Это всё главная угроза, потому что если мы будем слабые в середине, то не надо и внешней серьёзной агрессии», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Между тем, по словам депутата Верховной рады Анатолий Бурмича, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут сами начать полномасштабную войну в Донбассе, если их власти будет угрожать свержение из-за энергетической катастрофы и экономического коллапса в стране. В этом случае российская армия будет вынуждена вмешаться в конфликт.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»