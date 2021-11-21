«Война будет» – украинская разведка пошла против Зеленского

Заявления высокопоставленных украинских силовиков о «российском вторжении» полностью противоречат позиции высших чиновников, напрямую подчинённых президенту Украины.

Напомним, ранее и глава Совбеза, и министр обороны Украины отвергли возможность нападения российской армии.

Однако силовики «второго эшелона» вторят западным политикам и СМИ, настаивая на неминуемом и скором «российском вторжении» на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне глава Управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил американскому изданию «Military Times», что уже в январе Москва нанесёт ракетные удары по «Незалежной», а российский десант высадится в Одессе и Мариуполе.

«Россия применит авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе. Также российские военные вторгнутся на Украину через соседнюю Беларусь», – сказал Буданов.

Между тем, сегодня глава совбеза Украины Алексей Данилов на встрече с делегацией Сената США заявил, что не стоит воспринимать наращивание вооружённых сил РФ у границ Украины как подготовку к вторжению.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью «Голосу Америки», что сосредоточение российских войск на границах с Украиной – это лишь «игра мускулами», чтобы заставить Киев пойти на уступки по Минским соглашениям.

По мнению экспертов, президент Зеленский боится инициировать наступление в Донбассе, однако ни он, ни его ближайшее окружение уже не контролируют армейских командиров, которые полностью подчинены англо-саксам, мечтающим развязать войну на востоке Украины.

В Кремле уже заявили, что ожидают провокаций после бесконечных информационных вбросов Запада об угрозе «российского вторжения» на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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