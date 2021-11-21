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Понедельник, 22 ноября 2021, 03:46 мск

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Американский генерал: Никакие угрозы Запада не остановят вторжение России на Украину

Фото: Минобороны РФ

Россия и дальше будет перебрасывать войска к границам Украины и может спокойно продвинуться в глубь её территории – настолько, насколько посчитает нужным. При этом Москва проигнорирует все грозные предупреждения со стороны США и НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе, американский генерал Бен Ходжес.

«Мы видим, что Россия сегодня совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада... К сожалению, немногие страны Запада готовы идти против российских угроз. Поэтому, думаю, когда эскалация нужна русским и отвечает их планам, они снова будут это делать, как делали уже в мае, увеличивая количество российских войск вокруг границ Украины, свое присутствие в Черном море. Они остановятся только там, где остановятся», – рассуждает генерал.

«Мы можем вспомнить ситуацию с режимом Башара Асада в Сирии, когда реакции на действия России тоже не последовало, хотя она перешагнула так называемые красные линии Барака Обамы. Наконец мы видим, что ничего существенного не было сделано, когда Россия однажды уже вторглась в Украину. Страны НАТО были обеспокоены, но ни боли, ни наказания Россия не испытала», – приводит слова Ходжеса «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что уже в январе Москва нанесёт ракетные удары по «Незалежной», а российский десант высадится в Одессе и Мариуполе.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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