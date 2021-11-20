Минобороны Украины: В Москве боятся нашей армии

В вооружённых силах Украины давно нет никакой паники в связи с угрозами со стороны России, так как в Москве уже оценили мощь украинской армии и боятся атаковать территорию «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, сосредоточение российских войск на границах с Украиной – это лишь «игра мускулами», чтобы заставить Киев пойти на уступки по Минским соглашениям.

«Мы не паникуем, потому что за восемь лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них наше усиление стало немного неожиданным. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними соглашаюсь», – иронизирует Резников.

Он даже нашёл позитив в сосредоточении российских войск возле украинских границ, так как весь мир ещё раз убедился в «агрессивности Кремля».

В этом же интервью Резников заявил, что Запад скоро будет уговаривать Украину вступить в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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