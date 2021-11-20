Запад будет уговаривать нас вступить в НАТО – министр обороны Украины

Вооружённые силы Украины «получили уникальный боевой опыт» в войне с Россией, которого нет «ни у одной армии НАТО». Поэтому вскоре Запад сам попросит «Незалежную» войти в состав Североатлантического альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Опыт, который имеют наши сухопутные войска, не имеет ни одна армия НАТО. Это опыт противостояния мощной армии в течение семи с половиной лет. Поэтому они скоро будут просить нас войти в Альянс. Вот мой вам прогноз», – сказал Резников.

Вместе с тем, он согласился, что часть стран НАТО, «к сожалению», пока не понимает, какую пользу им может принести украинская армия, поэтому в Альянсе до сих пор нет необходимого консенсуса.

Украинские пользователи интернета в подавляющем большинстве подняли на смех Резникова.

«А нормальный такой персонаж... Новый клоун по-новому шутит», – выразил общее мнение один из комментаторов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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