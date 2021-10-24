Зеленский назначит на пост министра обороны сторонника жёсткой конфронтации с РФ

Президент Украины в ближайшее время назначит на пост главы Минобороны страны вместо Андрея Тарана нынешнего вице-премьер-министра и министра «по делам оккупированных территорий», главу украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексея Резникова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинским СМИ.

Алексей Резников известен тем, что фактически завёл в тупик политическую часть переговорного процесса в Минске, постоянно предлагая пересмотреть соглашения.

Он настаивал на предварительном разоружении всех военных формирований ЛДНР и передаче границы с Россией под контроль Украины до проведения выборов в Донбассе.

Недавно Резников предложил разместить на Украине американские средства ПВО и заявил, что Россия «сама отдаст Крым» в результате жёсткого на неё давления.

До всех новых назначений при Зеленском Резников занимался адвокатской деятельностью и, в том числе, обслуживал экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Сообщается, что сейчас он является человеком, близким к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

СМИ отмечают, что назначение Резникова состоится в начале ноября.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.10.21

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