Киев пугает американцев ядерным ударом РФ с территории Крыма

Россия использует территорию Крымского полуострова в качестве опорной базы для проведения военных операций на Ближнем Востоке и в Африке, а также для влияния на Балканы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр «по вопросам временно оккупированных территорий», первый заместитель главы украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

Кроме того, он ещё раз повторил тезис украинской пропаганды о якобы имеющихся планах России разместить на территории Крыма ядерное оружие.

«Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия», – пожаловался Резников на встрече с главой фонда США «Джеймстаун» Гленом Ховардом.

Не забыл украинский чиновник и о «Северном потоке-2», обратившись к США с просьбой усилить санкции против компаний, участвующих в достройке газопровода.

Напомним, накануне Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарацию за Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.08.21

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