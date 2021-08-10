Украина требует у России репарацию за Крым

Россия должна выплатить Украине репарацию за Крым. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников.

Напомним, в международном праве репарация – это полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, выплачиваемое побежденной страной государству-победителю.

Резников не оговорился, так как привел в пример Германию, до сих пор выплачивающую компенсацию странам, пострадавшим во Второй мировой войне. Росси тоже придется ответить за свои ошибки, утверждает украинский вице-премьер, в том числе финансово.

По мнению чиновника, необходимо убедить россиян, что вхождение Крыма в состав РФ губительно для их страны, тогда процесс «деоккупации» пойдет гораздо быстрее, а «российскому политику будет уже легче говорить о том, что надо исправляться».

Отметим, что Киев неоднократно заявлял о намерении посчитать убытки от перехода полуострова в состав России, но до сих пор не разработал методику оценки, а озвученные цифры всегда неокончательны и минимальны. Так, очередная «минимальная сумма», названная в середине июля сотрудником Центра экономической стратегии Украины Дмитрием Горюновым, составила 135 млрд долларов США.

В свою очередь, власти Крыма собираются предъявить Украине минимум 5 исков: за водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую блокады. Предварительный ущерб по первым четырем оценивается в 10 трлн рублей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.08.21

В Крыму из ковидного госпиталя сбежал неадекватный пациент. / Мы с Путиным за сутки поставим Украину на колени – Лукашенко. / В Крыму опять активизировались фото-браконьеры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»