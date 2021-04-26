Власти Крыма намерены предъявить Украине пятый иск

Власти Крыма заявляют о намерении предъявить правительству Украины еще один иск – на этот раз в связи с «банковской блокадой». Как передает корреспондент РИА «Новый День», на начало 2014 года на полуострове работало около 90 украинских банков. В мае 2014-го Национальный банк Украины (НБУ) запретил этим организациям работать в Крыму. Банки ушли вместе с деньгами крымчан.

Ущерб, причиненный только вкладчикам – физическим лицам, оценивается в 60 млрд рублей. Почти половина этой суммы была компенсирована за счет российского бюджета.

Отметим, что это уже пятый иск, который правительство Крыма собирается предъявить Украине. Предыдущие касались энергетической, водной, продовольственной и транспортной блокад. По ним сумма претензий озвучена в размере 10 трлн рублей.

При этом, по мнению специалистов, даже если случится чудо и международные суды сочтут иски обоснованными, Украина вряд ли будет платить по счетам. Пока единственным вариантом в такой ситуации называется взаимозачет между оппонентами: например, Украина «спишет» свои претензии по национализации имущества в Крыму на сумму требований, предъявленных Россией. Правда, и такой исход споров на сегодняшний день кажется нереальным.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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