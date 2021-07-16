Крым как объект торговли: Украина озвучила очередную минимальную сумму ущерба от потери полуострова

Украина оценила ущерб от потери Крыма минимум в 135 млрд долларов США. Об этом сегодня заявил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев неоднократно заявлял о намерении посчитать убытки от перехода полуострова в состав России, но до сих пор не разработал методику оценки, а озвученные цифры всегда неокончательны и минимальны.

Вот и на этот раз Горюнов подчеркнул, что названая сумма касается только экономических активов и основана на ситуации 2014 года, то есть нуждается в индексации.

Расшифровывая калькуляцию, Горюнов сообщил: 52,3 миллиарда долларов Украина потеряла вместе с полезными ископаемыми полуострова, в первую очередь, речь идет о природном газе и сырой нефти. Еще в 42,7 млрд оценена жилая недвижимость, потерянная населением.

Напомним, что в 2019 году на учете в органах власти состояли 40 тысяч 733 крымчанина, переехавших на Украину с 2014 года. Получается, что каждый из них оставил в Крыму жилье стоимостью в 1 млн долларов. Квартира нынешнего президента Украины Владимира Зеленского (точнее, его жены) в Ялте стоит в 1,5 раза меньше.

Потери сельскохозяйственной земли оценили в 3 миллиарда долларов, частных компаний – в 18 ,4 миллиарда долларов, банков – в 2,7 миллиарда долларов, государства – 14 миллиардов долларов.

Теперь, по словам экономистов, нужно оценить еще последствия потери полуострова, то есть упущенную за 7,5 лет выгоду.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.07.21

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