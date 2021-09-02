«Это точно!» – украинский вице-премьер заявил, что Россия «сама отдаст Крым»

Украине нет нужды воевать с Россией за возвращение Крыма, так как «мощное» международное давление на Москву вынудит руководство России согласиться на передачу полуострова в состав «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр «по вопросам временно оккупированных территорий», первый заместитель главы украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

По его словам, «деоккупация» Крыма «пройдёт быстро».

«Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ... Деоккупация Крыма пройдет быстро и по согласию руководства РФ... Это точно! У них просто другого варианта не будет», – рассуждает Резников.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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