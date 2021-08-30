«Вся Россия к нам перебежит»: на Украине придумали способ вернуть Крым

Запад в крымском вопросе отказывается от конфронтационной стратегии в отношении России из-за ее неэффективности. Чтобы вернуть Крым, Украине нужно добиться успехов в своем развитии – в этом случае все российские регионы захотят присоединиться к стране. С таким заявлением выступил бывший заместитель украинского МИДа Александр Чалый в эфире телеканала «Наш».

Политик признал, что «абсолютно конфронтационная» стратегия по отношению к Москве со стороны стран Запада, которая могла бы помочь Киеву в возвращении Крыма, провалилась. По его словам, Это произошло по двум причинам: «Запад оказался не способен, а Россия оказалась более устойчивой».

Чалый констатировал, что Украина не сможет добиться своих целей по Крыму из-за принципиальной позиции Москвы.

По его мнению, единственный оставшийся способ «вернуть Крым» – построение на Украине такого успешного государства, «что все регионы России захотят присоединиться к Украине».

Бывший замминистра при этом не уточнил, каких успехов должна добиться Украина, чтобы жители Крыма и других регионов России захотели к ней присоединиться.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 29.08.21

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