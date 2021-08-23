Игра в деоккупацию: «Крымская платформа» Зеленского превратилась в заурядную болтовню

«Крымская платформа», призванная стать главным политическим аккордом к 30-летию суверенитета Украины, продемонстрировала: на самом деле возвращать Крым никто не собирается.

Как уже сообщал «Новый День», «Крымская платформа» должна была стать катапультой, мощным броском вернувшей Украину в самый центр международной повестки. Ожидалось, что «все прогрессивное человечество», точнее – лучшие его представители, еще точнее – главы ведущих мировых держав и множества других стран, осуждающих Россию, соберутся в Киеве, выразят Украине свою поддержку, а затем активно включатся не толк о в процесс возвращения Крыма, но и превращения Незалежной в ведущего игрока на международной арене. Но все с самого начала пошло не так.

Барин не приехал

Мероприятие заявлялось как высокостатусное, но получился заурядный чиновничий междусобойчик. Влиятельные страны – Германия, Франция и даже Турция, интересующаяся Крымом более остальных, сразу заявили, что пришлют глав МИД. Великобритания и США вроде бы обещали прислать глав Минобороны. В итоги немцев представлял министр энергетики (скорее всего, в Киев он приехал с иной целью, нежели обсуждать Крым, но в Бундестаге решили убить сразу двух зайцев); французов – министр торговли; англичане прислали представителя МИДа, но рядового чиновника, а не главу; аналогично поступили и американцы, отправив в Киев представителя МИД по делам Европы и Америки. Иными словами, ведущие державы опустили статус «платформы» довольно низко.

Украинцам в Крыму не место

А Крым представлял Мустафа Джемилев, который уже лет 7 на полуострове не появлялся. Других представителей не было. И это удивило многих: крымские татары на начало 2014 года составляли около 10% населения полуострова. Первые два места занимали русские и украинцы. Ни тех, ни других на саммите никто не представлял.

И если отсутствие русских еще можно объяснить – все-таки на Украине их считают нацменьшинством, то пренебрежение титульной нацией никак не бьется с заявлениями о том, что Крым был и будет украинским.

На самом деле, украинская власть показала, что в вопросах Крыма ориентируется только на крымско-татарское меньшинство. Тем более что на саммите представители Киева все время заявляли: один из главных способов деоккупации – это закон о коренных народах, где прописаны права только крымских татар, караимов и крымчаков. Ну, а украинцы, по логике украинского правительства, там тоже захватчики.

А вот, как минимум, один представитель крымских татар поимел от саммита выгоду: певица Джамала получила за трехминутное выступление 337 тысяч гривен.

Заболтались

Президент Владимир Зеленский открывал и закрывал мероприятие, и, как профессиональный шоумен, противоречил сам себе: сначала заявил, что саммит ради саммита не нужен, главная цель – конкретные рения и шаги. А потом сообщил: «Главным достижением этого саммита стало то, что он произошел».

Лидеры прибалтийских и восточно-европейских стран от Зеленского не отставали. Так, президент Латвии «обнадежил» украинцев тем, что Прибалтика ждала освобождения от СССР 50 лет. А президент Венгрии раскритиковал украинизацию, которая мешает детям закарпатских венгров учиться на родном языке.

Немцы, французы и турки предпочли «писать вилами по воде» и призывали исключительно к дипломатическим путям как по Крыму, так и по Донбассу.

Правопреемница нацизма

Но это мелочи по сравнению с размахом украинского президента. В начале саммита он сообщил: «23 августа началась деоккупация Крыма», а в конце заявил, что Москве придется подписать документ о возвращении полуострова, и произойдет этот на последнем саммите «Крымской платформы» в Ялте.

«Параллель понятна – с Ялтинской конференцией 1945 года, где победители Второй мировой войны решали вопрос будущего нацистской Германии. Правда, если продолжать эту параллель до конца, то Зеленский, выходит, видит Украину правопреемником Третьего Рейха, который возьмет реванш за Ялту-45», – комментирует заявления Зеленского «Страна.ua».

Чем все закончилось

По сути – ничем: ничего конкретного ни сказано, ни решено не было. Участники просто подписали общее заявление, согласно которому

«Крымская платформа» признается не центром принятия решений, а обычной совещательной площадкой – имеет «консультативный и координационный формат»;

участники саммита «ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя» – кто, когда и как должен это сделать, не уточняется;

страны-участницы согласились «рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы» и «если действия России того требуют» – то есть, может быть когда-нибудь, но это не точно.

В целом, итоговый документ мало чем отличается от тех, что ежегодно появляются к годовщине «Крымской весны».

Что из этого следует

«Крымская платформа» четко продемонстрировала, что Запад относит саммит к мероприятиям бесполезным, затеянным исключительно для пиара.

Очевидно, что ни западноевропейские страны, ни США обострять свои отношения с Россией без особой причины не собираются.

«Для Украины же и крымчан этот саммит показал одну важную вещь – что никакой позитивной программы для жителей всего Крыма украинская власть не имеет. По крайней мере, на заседании «платформы» о ней ничего не говорилось.

Возвращение территорий – это прежде всего возвращение людей, как бы ни пытались в Украине сегодня эту формулу перевернуть, – отмечает «Страна.ua». – Отключая крымчанам воду, кошмаря на родине русский язык, который для подавляющего большинства жителей Крыма родной – Украина являет достаточно странный путь возврата полуострова.

Если, конечно, истинные планы не состоят в том, чтобы все, кто хорошо относятся к России, из Крыма уехали. О чем, кстати, недавно говорил, как о желанном сценарии, президент Владимир Зеленский.

А в остальном совершенно понятно, что ни малейшего влияния на ситуацию с Крымом подобные форумы оказать не могут. Хотя на них и тратятся миллионы бюджетных средств».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.08.21

Диверсия? В Крыму повредили газопровод. / Хуснуллин обещает превратить Крым в процветающий край – быстро. / Нет условий: в Кремле заявили о бессмысленности нового «нормандского» саммита. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»