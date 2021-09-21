Зеленский собрался привлечь ООН к признанию «Крымской платформы»

Президент Украины прибыл в Нью-Йорк на генассамблею ООН, где собирается потребовать от руководства организации официального признания антироссийского саммита «Крымская полатформа» – инициированной Киевом международной площадки, на которой обсуждается «возвращение Крыма Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский заявил накануне перед отбытием в США.

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН – это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», – сказал президент Украины.

Напомним, ранее глава МИД Украины обрушился на генерального секретаря ООН за игнорирование «Крымской платформы».

Как сообщал «Новый День», организованная Киевом «Крымская платформа» должна была стать катапультой, мощным броском, вернувшим Украину в самый центр международной повестки. Ожидалось, что «все прогрессивное человечество», точнее – лучшие его представители, еще точнее – главы ведущих мировых держав и множества других стран, осуждающих Россию, соберутся в Киеве, выразят Украине свою поддержку, а затем активно включатся не только в процесс возвращения Крыма, но и превращения «Незалежной» в ведущего игрока на международной арене.

Однако в итоге лидеры не приехали, а саммит превратился в никому не нужное пиар-мероприятие.

Симферополь, Иван Капустин

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