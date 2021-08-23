Украинский политолог объяснил смысл «Крымской платформы» для команды Зеленского

Зеленский и его команда ни о каком «возвращении Крыма» даже и не помышляют. Однако постоянные провокационные инициативы, подобные международному саммиту «Крымская платформа», им нужны для того, чтобы удержать власть, заигрывая с нациналистами и «партией войны» – единственными на данный момент влиятельными силами на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

«Все понимают и на Западе, и в Киеве, из вменяемых людей, что в нынешних обстоятельствах решить проблему возврата Крыма нереально. Но исключить её из повестки, это как бы противоречит их интересам сохранения своих чресл в креслах.

Логика тут такая: «Мы должны постоянно объяснять своей пассионарной части общества, что мы не смиряемся и никогда не смиримся с тем, что мы потеряли Крым». Это укрепляет политические позиции в стране, где заглушен голос компромисса с Москвой, а выступать о компромиссе публично – сложно и рискованно. А тут голос националистов, наоборот, поддержан властью», – приводит слова Погребинского «ПолитНавинатор».

Напомним, сегодня на открытии «Крымской платформы» президент Зеленский включил «обратный отсчёт освобождения Крыма» и заявил, что «нельзя тратить ни дня!».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.08.21

«Нельзя тратить ни дня!» – Зеленский включил «обратный отсчёт освобождения Крыма». / Из Крыма на Украину пытались вывезти около сотни культурных ценностей. / Оппозиционному украинскому журналисту не дали прорваться на саммит «Крымской платформы». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»