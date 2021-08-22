Эрдоган отказался приезжать на саммит «Крымской платформы»

Президент Турции Реджеп Эрдоган не решился раздражать Владимира Путина своим личным присутствием на антироссийском международном саммите «Крымская платформа», который пройдёт 23 августа в Киеве. Вместо него на саммит приедет министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня адмнистрация президента Украины подтвердила, что Турцию будет представлять глава МИД.

Отметим, что после отказа лидеров США, Великобритании, Германии и Франции от участия в «Крымской платформе» – последние надежды в Киеве возлагали на приезд Эрдогана.

По мнению украинских экспертов, делегирование на саммит главы МИД стало «золотой серединой» для участия Турции в «Крымской платформе».

Ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что Эрдоган не против придать себе дополнительный внешнеполитический вес, став главным высокопоставленным зарубежным лицом на саммите, однако боится сильно подпортить отношения с президентом России.

По его словам, в условиях, когда от участия отказались все по-настоящему влиятельные западные политики (главы прибалтийских стран и Польша – не в счёт), от решения Эрдогана критически зависит дипломатический провал или относительный успех «Крымской платформы» для руководства Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.08.21

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