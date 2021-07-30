«Хочется и колется» – Эрдоган в раздумьях, ехать или нет на «Крымскую платформу»

Президент Турции Реджеп Эрдоган не против придать себе дополнтельный внешнеполитический вес, став главным высокопоставленным зарубежным лицом на организованной Киевом международном саммите «Крымская платформа», однако боится сильно подпортить отношения с президентом России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, в условиях, когда от участия в саммите отказались все по-настоящему влиятельные западные политики (главы прибалтийских стран – не в счёт), от решения Эрдогана критически зависит дипломатический провал или относительный успех «Крымской платформы» для Киева.

Эксперт отметил, что Эрдоган хорошо помнит, как Путин его фактически спас в 2016 году, предупредив о готовящемся в Турции государственном перевороте. В следующий раз, во время очередного возможного «часа Х» для турецкого лидера, российский президент может отказаться протянуть ему руку помощи.

«Могу предположить, что Россия ставит условие Эрдогану, чтобы он не ехал. Эрдогану и хочется, и колется. Дело в том, что он понимает, что в час Х, который в Турции может стать таким же часом Х, как и в славянских государствах (физическое спасение Москвой Януковича в 2014 и политическая поддержка Лукашенко в 2020 – прим.«НД»), конечно, можно звонить Зеленскому, может быть, но боюсь, толку не будет.

Путин, может быть, что-то припомнит, но, может быть, чем-нибудь поможет...

Очень важный момент – присутствие Эрдогана. Совсем другими красками будет играть «Крымская платформа» с Эрдоганом и «Крымская платформа» без Эрдогана, даже если это будет Чавушоглу, министр иностранных дел. Совсем другая история, поэтому за этим с интересом наблюдаем», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Между тем, в Киеве уже прогнозируют дипломатический провал саммита «Крымская платформа». Ранее Москва вынесла серьёзное предупреждение странам, согласившимся принять в ней участие.

Напомним, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже РФ.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

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