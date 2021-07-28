В администрации Зеленского удовлетворены участием американского министра-гея в «Крымской платформе»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа в Киеве Соединённые Штаты будет представлять министр транспорта Питер Буттиджич.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Никифоров заявил накануне на брифинге в Киеве.

Буттиджич известен тем, что демонстративно гордится своей нетрадиционной сексуальной ориентацией и регулярно появляется на официальных мероприятиях с мужем.

«Что касается господина министра транспорта, то я думаю, что это доказанный факт. Не могу сейчас подтвердить, но, думаю, так и есть, что именно он будет представлять США на саммите «Крымской платформы», – сказал журналистам пресс-секретарь Зеленского.

Отметим, что администрация украинского президента рассчитывала и публично выражала надежду на приезд Джо Байдена или вице-президента Камалы Харрис, в крайнем случае – госссекретаря Энтони Блинкена.

На прямой вопрос, как отреагировал Владимир Зеленский на приезд первого открытого гея в Белом доме на Украину, Никифоров ответил, что для президента главное – официальное участие США в «Крымской платформе» в любом качестве.

«Меня не было рядом, когда он узнал эту новость. Но как бы там ни было, мы рады любой стране, которая тем или иным образом будет представлена на «Крымской платформе». Для нас главное, – чтобы страна там была представлена», – сказал пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже РФ.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

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