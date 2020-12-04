Киев озвучил приоритеты международного антироссийского формата «Крымская платформа»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетных направлений работы так называемой «Крымской платформы», созданной для координации антироссийских дипломатических усилий различных стран, выступающих против присоединения полуострова к РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кулеба заявил после заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где прошло отдельное мероприятие под названием «Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги».

По его словам, согласованы пять основных направлений в работе формата «Крымская платформа».

«Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду», – приводит РИА Новости слова Кулебы.

Сообщается, что в работе мероприятия приняли участие более 150 делегатов, среди которых главы МИД Литвы и Турции, заместители руководителей внешнеполитических ведомств США, Польши и Грузии, представители Европейской службы внешней деятельности, внешнеполитических ведомств Австрии, Великобритании, Болгарии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Молдавии, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, ФРГ, Франции, Финляндии, Хорватии, Швеции, Швейцарии.

Накануне «Крымскую платформу» отрекламировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы создаем формат «Крымская платформа». Это координация международных усилий для защиты крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обговорил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», – заявил Зеленский.

Как сообщал «Новый День», накануне Турция приветствовала эту антироссийскую инициативу Украины.

Напомним, ранее МИД Украины с подачи главы ведомства Кулебы объявил о создании «крымской платформы» (международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже Россию.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

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