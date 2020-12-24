«Противодействие России – приоритет номер один» – глава МИД Украины

Безопасность Украины не обеспечить без противодействия «российской агрессии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Приоритет номер один – противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины… Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно», – приводит ТАСС слова Кулебы.

Вместе с тем, он отметил, что это «стратегическая задача», а пока краткосрочной целью Киева является мирное сосуществование с Москвой.

«Краткосрочная цель в наших отношениях с РФ – это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной – это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится», – сказал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.20

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