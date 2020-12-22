Перемирию конец: число обстрелов в Донбассе увеличилось в шесть раз

Число нарушений договора о прекращения огня на линии разделения в Донбассе всего за неделю увеличилось более, чем в шесть раз – с 30 до 200.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это свидетельствует из отчёта Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
По информации СММ, в прошедший четверг зафиксирован наиболее резкий рост числа обстрелов на линии фронта с начала объявленного в августе «бессрочного перемирия». При этом, со стороны ЛДНР в этот день артиллерийский огонь не открывался.
Кроме того, Миссия ОБСЕ зафиксировала выдвижение украинской бронетехники ближе к позициям из мест, где она обязана находиться по договору.
В ДНР оставили за собой право на ответный огонь. «Мы оставляем за собой право адекватного ответа на действия вооруженных формирований Украины», – заявили власти республики.
Между тем, сообщается, что в выходные обстрелы с украинской стороны продолжились.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 22.12.20
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