Украина ведёт дело к срыву перемирия в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в нарушение установленного с августа перемирия обстреляли из миномётов крупного калибра населённые пункты ДНР на юге республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной республики.

Представители ДНР обратились к специальной миссии ОБСЕ в Донбассе, в частности к находящемуся сегодня с визитом на востоке Украины главе миссии Марку Этерингтону.

«Призываем представителей руководства миссии, находящихся в республике, в том числе Марка Этерингтона, зафиксировать все факты нарушений со стороны украинских боевиков, усиливших попытки дестабилизировать обстановку путем огневых провокаций», – сообщили в Народной милиции ДНР.

Сообщается, что военные 36-й бригады ВСУ обстреляли из 120-миллиметровых миномётов сёла Ленинское и Новая Таврия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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