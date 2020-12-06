В Киеве заявили о развале и деморализации украинской армии

Украинскую армию массово покидают профессиональные специалисты, а на линии фронта царят уныние и пораженческие настроения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-секретарь Совбеза Украины, фактический руководитель страны в 2014 году Александр Турчинов.

По его словам, такое положение сложилось из-за капитулянской позиции действующего президента Владимира Зеленского.

«У нас в соответствии с законом о деоккупации проходит Операция объединённых сил. Может, были какие-то секретные операции, но мне известно только об одной операции, которую провёл верховный главнокомандующий Зеленский – это отведение войск. Других операций проведено не было. Ни одного метра украинской земли за эти два года не было освобождено.

Представьте себе мотивацию солдата, которому запрещают отвечать на агрессию российских военных, даже штрафуют! Даже эту минимальную зарплату ему ограничивают, потому что он позволил себе выстрелить в ответ, когда есть реальная угроза его жизни.

Поэтому, безусловно, и моральный дух армии сегодня является серьёзной проблемой. Именно поэтому увольняются профессионалы, золотой фонд наших вооружённых сил, на которых фактически сегодня и держится наша оборона и наша безопасность», – приводит слова Турчинова «ПолитНавигатор».

Отметим, что несмотря на утверждения Турчинова и объявленное ранее перемирие, украинская армия продолжает обстрелы народных республик Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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