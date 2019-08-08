Зеленский продал Украину за $10 млрд

Украина договорилась с Международным валютным фондом о расширенном кредитовании до конца президентского срока Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Ранее заимствования осуществлялись в меньших объёмах и на относительно короткий срок.

Новая программа помощи Украине в $10 млрд расчитана на 4 года. Если не получится уговорить МВФ – то $5 млрд на 2,5 года.

«Обычно программа EFF (Extended Fund Facility) продолжается 2,5 – 4 года (в отличие от действующей – stand-by). Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет $5-10 млрд», – цитирует Сологуба ТАСС.

Текущая программа помощи от МВФ (stand-by) на $3,9 млрд действует с декабря прошлого года и рассчитана на 14 месяцев.

Тем временем Украине нечем погашать ни предыдущие, ни новые долги, кроме как стратегическими государственными активами, в том числе – землёй.

По мнению украинских экспертов, неизбежные переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов завершатся тотальной передачей ресурсов страны иностранцам.

«Выход для Украины из ситуации с долгами – договориться с МВФ о реструктуризации. Но во что она выльется? Может быть, под приватизацию оставшихся активов это будет сделано.Взамен на доступ иностранцев к оставшимся интересным активам. Может, еще под что-то. Нормальным финансовым путем очень сложно эту ситуацию решить», – цитирует украинского эксперта по экономическим вопросам Сергея Саливона «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», избранный президент Владимир Зеленский не решился объявлять дефолт по государственному долгу Украины после своей инаугурации.

Сообщается, что в ходе встречи с директорами украинских банков с иностранным участием Зеленский пообещал найти компромисс с зарубежными держателями украинского госдолга, на ежегодное погашение которого требуется сумма превышающая 30% годового бюджета Украины.

Позже стало известно, что кабинет нового президента Владимира Зеленского намерен обязать правительство выполнять все установки Международного валютного фонда и пунктуально погашать все полученные ранее огромные кабальные займы.

Активно сотрудничать с МВФ и другими международными кредитными организациями пообещал также сменивший Александра Турчинова новый глава Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

Глава СНБО анонсировал подписание большой и подробной программы сотрудничества «Незалежной» с крупнейшими мировыми кредиторами.



Симферополь, Валентин Карамазов

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