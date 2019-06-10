Украина спешит перекредитоваться, чтобы избежать дефолта

Набравшей огромные долги Украине нечем рассчитываться с кредиторами. В Киеве принято решение срочно выпустить евробонды со сроком погашения в семь лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Road show (подготовка к размещению бумаг) состоится в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Поручителями сделки назначены банки BNP Paribas и Goldman Sachs. Встречи с инвесторами, на которых будет определена доходность бумаг, стартуют 10 июня.

В прошлом году Украине уже удалось разместить два транша еврооблигаций на общую сумму в 2 миллиардов долларов с погашением в 2024 году и доходностью для держателей в 9 – 9,75%.

В текущем году прошло доразмещение украинских бумажных обязательств на сумму $350 млн. Организовал сделку и выкупил все облигации банк JP Morgan.

Как сообщал «Новый День», избранный президент Владимир Зеленский не решился объявлять дефолт по государственному долгу Украины после своей инаугурации.

Сообщается, что в ходе встречи с директорами украинских банков с иностранным участием Зеленский пообещал найти компромисс с зарубежными держателями украинского госдолга, на ежегодное погашение которого требуется сумма превышающая 30% годового бюджета Украины.

Позже стало известно, что кабинет нового президента Владимира Зеленского намерен обязать правительство выполнять все установки Международного валютного фонда и пунктуально погашать все полученные ранее огромные кабальные займы.

Активно сотрудничать с МВФ и другими международными кредитными организациями пообещал также сменивший Александра Турчинова новый глава Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

Глава СНБО анонсировал подписание большой и подробной программы сотрудничества «Незалежной» с крупнейшими мировыми кредиторами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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