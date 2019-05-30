Миссия МВФ покинула Украину на неопределённое время

Представители миссии Международного валютного фонда, проводившие переговоры в Киеве, похвалили украинского президента Зеленского, однако намекнули, что речь о новых кредитах для «Незалежной» пока не идёт.

Для этого Украине необходимо пройти через парламентские выборы, сформировать новое правительство и представить подробную программу сотрудничества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава миссии на Украине Рон ван Роден.

«Команда специалистов МВФ провела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», – подчеркнул ван Роден.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства, – поспешил признаться в лояльности президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, сегодня Верховная Рада отказалась удовлетврить желание Зеленского и провалила отставку старого кабинета министров страны.

Напомним, ранее украинский президент отказался следовать совету олигарха Игоря Коломойского объявить государственный дефолт западным кредиторам и, в первую очередь, МВФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.05.19

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