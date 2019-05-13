Первой и самой главной задачей нового руководства Украины является погашение огромного долга перед Евросоюзом, который превышает 30% годового бюджета «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналистам украинских СМИ сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета. Это не простая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом. Я не уверен на 100%, что этому на Украине уделяется достаточное внимание и принимаются конкретные меры», – заявил Хан.

При этом еврокомиссар сразу же намекнул на источники погашения долга, указав, что Украина обязана, не смотря ни на что, настаивать на продлении газового транзитного контракта с Россией, который приносит в бюджет незалежной около двух миллиардов долларов в год.

«Второй проблемой, конечно, является истечение срока контракта на транзит российского газа», – указал Зеленскому Йоханнес Хан, добавив, что украинское правительство обязано отсечь олигархов-посредников от поступающих в бюджет валютных средств.

«Чувствуется, что для новоизбранного президента было важно продемонстрировать свою независимость от олигархической системы», – похвалил шоумена еврокомиссар.

Напомним, что Украина сможет обеспечить транзитные доходы в размере двух миллиардов долларов, только в случае сохранения прежних объёмов транзита российского газа.

Однако Газпром уже заявил, что сократит транзит голубого топлива через «Незалежную» в шесть раз – с, примерно, 90 млрд кубометров в год до 15 млрд.

Киев настаивает на сохранении 60-ти миллиардов кубометров транзита в год и одновременном увеличении ставки за перекачку газа.

Добиться этого Украина пытается путём остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», для чего заручилась поддержкой некоторых стран-союзниц и отдельных еврочиновников.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия собирается заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

В свою очередь Украина затребовала у России огромные объёмы транзитного газа до 2030 года.

Между тем, по данным независимых экспертов, ГТС «Незалежной» дышит на ладан и вряд ли просуществует больше двух-трёх лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.19

Поток с Украины в Крым вырос на 20%. / «Нужен диалог, а не давление»: ЕС не будет усиливать санкции против Москвы за паспорта жителям Донбасса. / Эксперт рассказал, откуда на полигоне в США появилась система ПВО С-300. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»