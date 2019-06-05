Москва предъявила условия для сохранения транзита газа через Украину

Продление транзитного контракта на прокачку газа в Европу по территории Украины возможно только при соблюдении двух главных условий: изменение поведения «Незалежной» и коммерческая целесообразность для России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом после переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пелегрини заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», – объяснил Медведев и подчеркнул, что для начала Киев должен отказаться от бессмысленных исков в международные суды против «Газпрома» и России.

«И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон – то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», – отметил российский премьер.

Кроме того, не решён и ряд технических вопросов, в частности, – «каким образом будет управляться газотранспортная система Украины».

По словам Медведева, если новое руководство «Незалежной» прислушается ко всем этим требованиям, то «такого рода транзит сохранится».

«Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями», – цитирует ТАСС премьер-министра России.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия собирается заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа.

В начале текущего года российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

Однако в Киеве стремятся сохранить выгодный транзитный газовый договор в полном объёме, ссылаясь на некие «европейские энергетические стандарты». Россия в ответ заявляет, что при подписании нового договора будет исходить исключительно из его коммерческой целесообразности.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова после 2020 года прокачивать через Украину не более 15 млрд кубометров в год.

Украина затребовала 60 млрд кубометров транзитного объёма газа ежегодно.

Между тем эксперты предрекают полную остановку ГТС «Незалежной» по причине крайней изношенности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.06.19

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