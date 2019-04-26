Венгрия и Словакия отказываются от украинского транзита газа

Правительства Венгрии и Словакии спешно ищут пути поставок газа в обход Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в соответствующие ведомства пришли поручения от руководства стран разработать план действий и приготовиться к получению необходимых объёмов голубого топлива по другим маршрутам.

«На данный момент между Украиной и Россией не существует соглашения о транзите газа на период, начинающийся с 1 января 2020 года, и, соответственно, может легко сложиться ситуация, когда поставки природного газа из России не будут поступать в Венгрию или Словакию, и это то, к чему мы должны готовиться», – заявил журналистам министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Венгерского главу МИД поддержал на двусторонних переговорах министр экономики Словакии Петер Жига.

План по разработке альтернативных маршрутов приёма газа Будапешт и Братислава разрабатывают совместно. Руководители стран-соседей уже присматриваются к возможности присоединения к газопроводу «Турецкий поток», который пройдёт по территориям Сербии и Болгарии.

В связи с этим уже на сентябрь назначена встреча чиновников и всех поставщиков газа, работающих в Словакии и Венгрии.

Напомним, Еврокомиссия собирается заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

Ранее российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

В Киеве стремятся сохранить выгодный транзитный газовый договор в полном объёме, ссылаясь на некие «европейские энергетические стандарты». Россия в ответ заявляет, что при подписании нового договора будет исходить исключительно из его коммерческой целесообразности.

Недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова после 2020 года прокачивать через Украину не более 15 млрд кубометров в год.

Украина затребовала 60 млрд кубометров транзитного объёма газа в год.

Между тем эксперты предрекают полную остановку ГТС «Незалежной» по причине крайней изношенности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.04.19

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