Украина пошла в последнюю атаку на газопровод «Северный поток – 2»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал газопровод «Северный поток – 2» гибридным оружием России против Европы и обвинил Москву в намеренном уничтожении газотранспортной системы Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава правительства «Незалежной» заявил в Братиславе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

«Мы рассматриваем сегодня проект «Северный поток – 2» как ещё один вид гибридного оружия против стран Европы... Агрессор должен заплатить высокую цену за свои действия», – грозил с трибуны Гройсман.

Вместе с тем, премьер «Незалежной» тут же предложил ЕС совместное владение украинской ГТС в качестве альтернативы обходному российскому газопроводу.

«Конечно, Украина и Словакия имеют право и должны оставить за собой статус стран транзитеров, но вместе с этим статусом мы являемся гарантом безопасности поставок газа в европейские страны», – попытался убедить Европу Гройсман.

Напомним, на днях канцлер Германии Ангела Меркель ответила отказом прилетевшему в Берлин Порошенко на требование остановить «Северный поток – 2».

Однако украинский президент заявил, что Украина не прекратит добиваться остановки строительства газопровода, несмотря на позицию Германии.

По словам Порошенко, Берлин лишь обещает гарантировать Киеву определённый объём прокачки российского газа, тогда как Украина требует от Германии полной остановки строительства обходного газопровода.

«Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство «Северного потока-2», предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой», – заявил Порошенко и самоуверенно добавил, что «наличие стратегического партнерства не исключает различных подходов к решению тех или иных проблем».

Как сообщал «Новый День», кабинет Министров Украины предпринимает спешные действия для интеграции украинской газотранспортной системы в общеевропейскую энергоструктуру в связи со скорым завершением строительства «Газпромом» обходных Северного и Южного потоков. Однако Киев не собирается отказываться от выгодного контракта на перекачку российского газа.

Напомним, Еврокомиссия собирается в ближайший месяц заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

Ранее российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

В Киеве стремятся сохранить выгодный транзитный газовый договор в полном объёме, ссылаясь на некие «европейские энергетические стандарты». Россия в ответ заявляет, что при подписании нового договора будет исходить исключительно из его коммерческой целесообразности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.19

«Деваться некуда»: Зеленскому придётся посадить Порошенко и Турчинова. / Гражданский терминал аэропорта Бельбек будет принимать не всех граждан. / Порошенко, Зеленский и НСК «Олимпийский» ударили по рукам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»