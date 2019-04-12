Меркель ответила прилетевшему Порошенко на требование остановить «Северный поток – 2»

Украина не прекратит добиваться остановки строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на позицию Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Берлине заявил Пётр Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство «Северного потока-2», предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой», – заявил Порошенко и самоуверенно добавил, что «наличие стратегического партнерства не исключает различных подходов к решению тех или иных проблем».

По словам Порошенко, Германия лишь обещает гарантировать Украине определённый объём прокачки российского газа, тогда как Киев требует от Берлина полной остановки строительства обходного газопровода.

Однако опытная бундесканцлерина осталась невозмутимой.

«У нас есть общая цель в этом деле, чтобы Украина оставалась газовым транзитером. Поэтому мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС. Это будет продолжено. Я всегда указывала и российскому президенту, что «Северный поток – 2» для меня означает, что Украина остается страной-транзитером. То, что у нас разные позиции по данному вопросу, наше стратегическое партнерство выдержит...», – осталась при своём мнении Ангела Меркель.

Как сообщал «Новый День», кабинет Министров Украины предпринимает спешные действия для интеграции украинской газотранспортной системы в общеевропейскую энергоструктуру в связи со скорым завершением строительства «Газпромом» обходных Северного и Южного потоков. Однако не собирается отказываться от выгодного контракта на перекачку российского газа.

Напомним, Еврокомиссия собирается в ближайший месяц заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

Ранее российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

В Киеве стремятся сохранить выгодный транзитный газовый договор в полном объёме, ссылаясь на некие «европейские энергетические стандарты». Россия в ответ заявляет, что при подписании нового договора будет исходить исключительно из его коммерческой целесообразности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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