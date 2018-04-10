Потом и немного: Меркель пообещала Порошенко сохранить украинский транзит

Канцлер Германии Ангела Меркель утешила украинского президента Петра Порошенко, пообещав, что «Незалежная» останется в роли транзитера и после реализации проекта «Северный поток – 2».

По словам Меркель, в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным она упоминала, что Украина должна оставаться транзитером российского газа. «Невозможно, чтобы из-за «Северного потока – 2» Украина практически потеряла значение как страна-транзитер природного газа», – сообщила канцлер на встрече с Порошенко. – Я указала, что проект «Северный поток-2» без выяснения ситуации с украинским транзитом, с нашей точки зрения, невозможен».

При этом Меркель подчеркивает, что строительство российского газопровода – экономический проект, хотя в нем учитывается и политическая составляющая.

Напомним, Украина всеми силами пытается помешать строительству газопровода, так как поступления от транзита газа превышают 3% совокупного бюджета страны, а резкое сокращение объемов транзита может стоить «Незалежной» до 3 миллиардов долларов в год.

Как сообщал «Новый День», в конце марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство 30-километровго трубопровода «Северный поток – 2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах Германии и его сухопутной части. В общей сложности по территории этой страны пройдет 85 км трубопровода.

Финляндия также одобрила строительство газопровода. Оформление разрешений Швеции и Дании идет по графику. Строительство газопровода планируется начать в текущем году.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал сохранить небольшой транзит российского газа через Украину после его десятикратного сокращения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.04.18

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