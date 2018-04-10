«Просто спросите меня…» Президент Украины предложил себя Германии в качестве экономического консультанта

Президент Украины Петр Порошенко учит Германию решать экономические проблемы: немцам нужна Украина, а не «Северный поток-2».

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство 30-километровго трубопровода «Северный поток – 2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах Германии и его сухопутной части.

В общей сложности по территории этой страны пройдет 85 км трубопровода.

Оформление разрешений Финляндии, Швеции и Дании идет по графику. Строительство газопровода планируется начать в текущем году.

Украина всеми силами пытается этому помешать: поступления от транзита газа превышают 3% совокупного бюджета страны. И резкое сокращение объемов транзита может стоить Украине до 3 млрд долларов в год.

Поэтому Порошенко предпринял очередную попытку отговорить Германию от участия в проекте: «Северный поток – 2» – это политическая взятка за лояльность к России», – цитирует президента «Незалежной» издание Handelsblatt.

Порошенко попытался убедить немцев в том, что Россия – ненадежный партнер, а транзит газа будет стоить гораздо дешевле. И, наконец, открыл истинную причину: «Северный поток-2» нанесет Украине огромный ущерб, приведет к ее экономической и энергетической блокаде.

Отметим, газ, поступающий по «Северному потоку» обходится Европе минимум на 20% дешевле, чем топливо, идущее транзитом через Украину. Однако Порошенко продолжает убеждать, что у нового проекта нет «экономически оправданной основы», и призывает немцев не обращать внимания на расчеты специалистов: «Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать 10 миллиардов евро в «Северный поток-2», – заявил президент «Незалежной».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.04.18

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