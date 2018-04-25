«Россия должна зависеть от Украины!» Киев грозит войной в Европе за прямое сотрудничество с РФ

Киев должен сохранить зависимость России от Украины – иначе в Европе начнется война. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о транзите российского газа через Украину и строительстве трубопровода «Северный поток -2». Геращенко подчеркнул, что при реализации этого российского проекта Украина потеряет значительную часть доходов.

Сегодня поступления от транзита газа превышают 3% совокупного бюджета страны. И резкое сокращение объемов транзита может стоить Украине до 3 млрд долларов в год.

«Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом», – заявил Геращенко.

Уговорить Европу отказаться от российского проекта «Незалежной» не удалось (газ, поступающий по «Северному потоку» обходится Европе минимум на 20% дешевле, чем топливо, идущее транзитом через Украину – прим. НД), поэтому украинские политики пытаются надавить на Евросоюз с помощью США.

«Мы просили наших американских партнёров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода «Северный поток – 2» и таким образом сохранили мир в Европе», -сообщил Геращенко, подчеркнув: «Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа».

Отметим, Киев не в первый раз путается запугать Европу войной из-за российского газа. Так, в начале месяца председатель правления украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2» приведет к расколу Евросоюза и появлению русских танков на границах Польши и Румынии.

Геращенко тоже муссирует эту тему: «Когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз», – настаивает депутат.

Правда, ни он, ни другие «спикеры», толкующие о возможной российской агрессии никогда не уточняют, зачем России нападать на Украину: все всегда сводится к подсчету упущенной из-за конфликта с РФ выгоды.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.04.18

«Тщетная провокация»: США заявили о намерении проинспектировать Крым в рамках проверок Украины. / 25 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Суицид – любимое занятие украинских ветеранов АТО. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»