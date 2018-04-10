Без трубы – труба: в Киеве рисуют страшные последствия прекращения российского газового транзита

Строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2» приведет к расколу Евросоюза и появлению русских танков на границах Польши и Румынии. Об этом заявил председатель правления украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина пытается навязать эту мысль европейским странам, предупреждая об опасностях, которые якобы грозят Евросоюзу из-за реализации российского проекта.

«Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы». Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола», – пояснил Коболев в интервью «Deutsche Welle».

Еще одной причиной, из-за которой странам ЕС следует не допустить строительства «Северного потока – 2», по словам Коболева, является подготовка к военному нападению на Украину. По мнению главы «Нафтогаза», России это якобы необходимо из-за доступа к границам Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

«Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане», – заявляет Коболев.

Как уже сообщал «Новый День», из-за того, что власти «Незалежной» не озабочены разработкой плана по выходу страны из газового кризиса, украинские эксперты прогнозируют ухудшение ситуации в 2019 году. По мнению специалистов, проблема будет усугублена до катастрофических масштабов и по сути станет «Армагеддоном для газотранспортной системы».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.04.18

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