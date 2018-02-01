«Нафтогаз» запаниковал в Фейсбуке после согласования Германией «Северного потока – 2»

Разрешение Германии на строительство газопровода «Северный поток – 2» в немецких территориальных водах вызвало панику в «Нафтогазе».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в компании опасаются, что реализация проекта позволит прекратить транзит российского газа через Украину и подорвет экономику «Незалежной».

«Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», – заверил на своей странице в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Напомним, разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода было выдано накануне горным ведомством Штральзунда. Также работы должны утвердить в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии. Кроме того, оператор проекта находится в процессе получения разрешения и от других стран – Финляндии, Швеции и Дании, вдоль чьих территорий будет построен газопровод.

Ранее Коболев назвал одной из главных задач для «Нафтогаза» остановить в 2018 году реализацию проекта «Северный поток – 2». Он назвал строительство газопровода «частично военным» проектом, который в представлении украинских политиков нужен России для прекращения транспортировки газа через Украину и начала «полноценной военной агрессии». По мнению экспертов, на деле же в «Незалежной» попросту опасаются потерять многомиллионный ежегодный доход, который Киев получал от России за транзит. Поэтому на Украине решили найти иностранного партнера – из США или стран ЕС – для совместного управления украинской газотранспортной системой, который якобы сможет поспособствовать сохранению транзита.

Тем не менее, попытка сорвать планы акционера «Северного потока – 2» – российской компании «Газпром», не мешает «Нафтогазу» добиваться сотрудничества с ней же и снова начать покупать газ у России. При этом ранее на Украине приняли решение не приобретать российское топливо, так как оно слишком дорогое, да и весь необходимый запас газа «Незалежная» якобы может получить на европейском рынке. А уже в середине января Коболев объявил: хотя импорт газа из Европы и будет продолжен, но 4-5 миллиарда кубометров российского топлива у «Газпрома» все же придется купить.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 01.02.18

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