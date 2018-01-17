Гордыня перемёрзла: Нафтогаз спешит на поклон к Газпрому

В украинском «Нафтогазе» решили не дожидаясь весны пересмотреть отношения с «Газпромом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания изъявила желание сотрудничать с Россией и приобретать газ на два месяца раньше объявленного срока. Накануне нового года «Нафтогаз Украины» заявил, что «до конца зимы, скорее всего», не будет покупать топливо у «Газпрома».

Напомним, ранее на Украине приняли решение не покупать российский газ, посчитав его слишком дорогим. В «Нафтогазе» настаивали на том, что цена должна быть ниже $177 за тысячу кубометров. При этом в компании заявили – весь необходимый для страны газ «Незалежная» может приобрести на европейском рынке, с этим «проблем теперь никаких нет».

По данным украинских СМИ, руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции объявил о том, что импорт газа из Европы будет продолжен, но вместе с тем, компания все же закупит у «Газпрома» 4-5 миллиардов кубометров топлива в ближайшее время.

«Мы, как «Нафтогаз», планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую установит «Газпром», является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться», – заявил Коболев, не став озвучивать предполагаемую цену за тысячу кубометров топлива для Украины и ориентировочную дату поставок.

Как уже сообщал «Новый День», «Нафтогаз» подал иск к России на 5 миллиардов долларов. Компания потребовала возместить убытки, из-за «захвата» российской стороной активов группы в Крыму.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.01.18

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