Крым не даёт покоя – Украина забросала исками суд в Гааге

«Нафтогаз» подал иск к России на 5 миллиардов долларов за крымские активы.

Как сообщал «Новый День», в 2016 года национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть ее «дочек» инициировали арбитражное производство против России, требуя возместить убытки – 2,6 млрд долларов, причиненные утратой имущества на полуострове. Постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) начала рассмотрение иска в августе.

Но уже в сентябре этого года в «Нафтогазе» пересчитали убытки и оценили их в размере 4,9 млрд долларов. Правда, на этот раз указали, что сумма неокончательная и поэтому собираются подавать новый иск.

Свое обещание украинская сторона выполнила: второе заявление накануне поступило в трибунал, сформированный при постоянной палате Третейского суда в Гааге. Отмечается, что иск касается возмещения убытков, причиненных «захватом Россией активов группы в Крыму».

«Нафтогаз» ожидает решения по иску до конца 2018 года. «Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний», – сообщили в пресс-службе украинской компании.

Напомним, подобные иски к России в арбитраж в Гааге подали еще 12 украинских компаний, обвинивших Россию в нарушении соглашения о защите инвестиций и захвате имущества. А Ощадбанк обратился в Стокгольмский арбитражный суд.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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