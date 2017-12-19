Хочу в G20! Украина выкатила России триллион долларов по искам за Крым и Донбасс

Минюст Украины вознамерился отсудить в ЕСПЧ у России сумму более, чем в десять раз превышающую ВВП «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министр юстиции Павел Петренко, отвечая на вопрос киевских журналистов о сроках рассмотрения исков, инициированных Украиной, доложил, что приоритетом министерства на будущий год станут международные суды и дела против РФ.

«В 2018 году поступит ответ Европейского суда по процессуальным графикам по двум большим делам – по Донбасскому делу и по Крымскому делу, касающихся событий 2014 года», – объявил Петренко.

Судебные процессы, по словам министра, займут не один год:«По моему убеждению, речь идет о 5-7 годах, не менее».

Всего с 2014 года Украина подала пять исков против России в Европейский суд по правам человека за «аннексию Крыма и Донбасса». Сумма поданных исков, по оценке Петренко, уже достигла одного триллиона долларов.

Напомним, Украина ведёт ряд других дел о взыскании с России всевозможных ущербов в различных международных судах на сотни миллиардов долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.17

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