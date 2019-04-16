Укрнафта заявляет, что отсудила деньги за утраченные в Крыму автозаправки

Россия обязана выплатить 44,4 миллиона долларов крупнейшей компании «Незалежной» по добыче нефти и газа – «Укрнафте». Решение якобы принято третейским судом в Гааге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об очередной «перемоге» над Россией сообщается на сайте украинской компании.

Кроме того, утверждают в компании, Россия обязана возместить 3,5 миллиона долларов арбитражных расходов и компенсировать набежавшие проценты в сумме $5,5 миллионов.

«Укрнафта» заявляет, что Россия национализировала 16 принадлежавших ей автозаправочных станций и ряд административных помещений.

Иск был направлен в гаагский арбитраж летом 2015 года.

Как сообщал «Новый День», ранее Минюст Украины вознамерился отсудить в ЕСПЧ у России сумму более, чем в десять раз превышающую ВВП «Незалежной».

Судебные процессы, по словам министра Павла Петренко, займут не один год: «По моему убеждению, речь идет о 5-7 годах, не менее».

Всего с 2014 года Украина подала пять исков против России в Европейский суд по правам человека за «аннексию Крыма и Донбасса». Сумма поданных исков, по оценке Петренко, уже достигла одного триллиона долларов.

Напомним, Украина ведёт ряд других дел о взыскании с России всевозможных ущербов в различных международных судах на сотни миллиардов долларов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.04.19

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