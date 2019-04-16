Москва не признала решение Гааги о крымских компенсациях Укрнафте

Москва отказалась признавать законность вынесенного сегодня решения Гаагского арбитражного суда о многомиллионной компенсации компании «Укрнафта» за национализированные в Крыму автозаправки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

«В первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Кроме того, в Минюсте отметили, что, во-первых, не получали уведомление об удовлетворении украинского иска гаагским судом, а, во-вторых, – подчеркнули, что в любом случае оспорят этот вердикт в другой юрисдикции, используя «все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии».

Напомним, сегодня компания «Укрнафта» заявила, что отсудила деньги за утраченные в Крыму автозаправки.

В пресс-службе украинского монополиста сообщили, что Россия по решению третейского суда в Гааге обязана выплатить компании 44,4 миллиона долларов.

Как сообщал «Новый День», ранее Минюст Украины вознамерился отсудить в ЕСПЧ у России сумму более, чем в десять раз превышающую ВВП «Незалежной».

Судебные процессы, по словам министра Павла Петренко, займут не один год: «По моему убеждению, речь идет о 5-7 годах, не менее».

Всего с 2014 года Украина подала пять исков против России в Европейский суд по правам человека за «аннексию Крыма и Донбасса». Сумма поданных исков, по оценке Петренко, уже достигла одного триллиона долларов.

Напомним, Украина ведёт ряд других дел о взыскании с России всевозможных ущербов в различных международных судах на сотни миллиардов долларов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.04.19

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