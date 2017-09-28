«Нафтогаз» в очередной раз увеличил сумму требований за Крым

«Нафтогаз» намерен в очередной раз увеличить сумму иска к России – теперь до 8 млрд долларов. Об этом заявил коммерческий директор холдинга Юрий Витренко.

Как уже сообщал «Новый День», осенью 2016 года национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть ее «дочек» инициировали арбитражное производство против России, требуя возместить убытки, причиненные утратой имущества в Крыму. Ущерб группы был предварительно оценен в 2,6 млрд долларов. «В Крыму «Нафтогаз» имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, требующее, чтобы Российская Федерация уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», – заявили в НАК, ссылаясь на двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение. Постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) начала рассмотрение иска в августе.

Позже в «Нафтогазе» заявили, что, потеряв 15 нефтегазовых месторождений, четыре плавучие буровые установки, 1200 км газопровода, более 40 газораспределительных станций, подземные газовые хранилища, понесла ущерб в размер 4,9 млрд долларов.

20 сентября Украина подала соответсвующий иск в суд Гааги.

«Решение суда ожидается к концу 2018 года. К тому времени будет $5 млрд плюс $2 млрд процентов уже набежало, плюс еще набежит миллиард, то есть будет приблизительно $8 млрд», – цитирует Ветренко РИА «Новости».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.09.17

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